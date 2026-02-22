Razie de noapte a polițiștilor și jandarmilor în Craiova: Au fost verificate 369 de persoane și 130 de autovehicule

Noaptea trecută, în intervalul orar 22.00 – 02.00, în Craiova a fost organizată o acțiune tip „Razie”, cu efective mărite, pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică, creșterea gradului de siguranță rutieră, prevenirea și combaterea faptelor antisociale și a traficului și consumului de substanțe psihoactive.

În cadrul acțiunii au fost angrenați 74 de polițiști din cadrul structurilor de ordine publică, poliție rutieră, investigații criminale, investigarea criminalității economice și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale. Alături de polițiști s-au aflat și 23 de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Dolj și ai Grupării de Jandarmi Mobile Craiova.

Acțiunea a vizat prevenirea și combaterea oricăror fapte cu violenţă pe stradă, în baruri și în zona societăților cu profil de săli de jocuri de noroc și pariuri sportive, precum și depistarea participanților la traficul rutier care încalcă normele legale privind circulația pe drumurile publice.

În cadrul activităților desfășurate, au fost verificate și legitimate (prin intermediul aplicației eDAC) – 369 de persoane, fiind verificate și controlate 28 de societăți comerciale, dar și 130 de autovehicule.

Pentru abaterile constatate, au fost aplicate 41 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 45.000 de lei. Dintre acestea, 57 au fost pentru nerespectarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, două pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 61/1991 privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar două la alte acte normative.

Totodată, forţele de ordine au constat în flagrant delict şi trei infracţiuni.

Șofer depistat băut la volan

Un bărbat, de 47 de ani, din municipiul Craiova, a fost depistat în timp ce conducea un autoturism pe strada Brazda lui Novac, prezentând halenă alcoolică.

Acesta a fost testat cu aparatul alcooltest, care a indicat o concentrație de 1,00 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost condus la o unitate medicală unde i-au fost prelevate de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

Un tânăr de 21 de ani, din municipiul Craiova, a fost depistat într-o sala de jocuri de noroc având asupra sa un cuțit tip briceag.

Pe numele său a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de portul sau folosirea de obiecte periculoase.

