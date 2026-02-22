Gorj: Bărbat din Novaci, dat dispărut de familie

Polițiști din cadrul Poliției Orașului Novaci au fost sesizați vineri, de către un bărbat, că tatăl său, Nițu Nicolae, de 61 de ani, din orașul Novaci, ar fi plecat voluntar de acasă pe 18 februarie și până în prezent nu a mai revenit.

Semnalmente: înălțime de 1,72 m, greutate de aproximativ 120 kg, păr alb, scurt, ochi căprui, față rotundă.

La momentul plecării era îmbrăcat cu o geacă de culoare albastră, pantaloni de trening, de culoare neagră, pantofi negri de cauciuc și un fes de culoare neagră.

Orice persoană care poate furniza informații ce pot ajuta la identificarea bărbatului, este rugată să apeleze numărul 112, sau să anunțe cel mai apropiat polițist.

