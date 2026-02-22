Incendiu la Mânăstirea Strâmba-Jiu, provocat de coșul sobei de la bucătărie

Polițiști din cadrul Poliţiei Oraşului Turceni au fost sesizaţi sâmbătă, prin apel de urgenţă 112, de către un bărbat, de 30 de ani, din Strâmba-Jiu, cu privire la faptul că la Mănăstirea Strâmba-Jiu a luat foc acoperișul unei clădiri.

Polițiștii, împreună cu pompierii s-au deplasat la fața locului, cei din urmă procedând la stingerea incendiului care s-a propagat la acoperișul unei clădiri din curtea mănăstirii, în care funcționau spații de cazare și bucătărie.

Întrucât incendiul s-a manifestat violent și s-a extins cu rapiditate, la fata locului au fost angrenate mai multe autospeciale din cadrul ISU Gorj, care au acționat la lichidarea acestuia.

În urma cercetării locului faptei, după stingerea incendiului, polițiștii au stabilit în comun cu reprezentanții ISU Gorj că sursa probabilă de aprindere a incendiului a fost efectul termic produs de coșul de fum al sobei pe lemne care funcționa în bucătărie și care nu a fost protejat termic față de materialele combustibile din podul clădirii, fiind înregistrate doar pagube materiale.

În cauză s-a întocmit dosar penal, pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere din culpă.

