Gorj: Bărbat vizat de un ordin de protecție după ce și-a amenințat concubina

Polițiști din cadrul Poliției Orașului Rovinari au fost sesizați vineri, prin plângere, de o femeie, de 62 de ani, din comuna Negomir, cu privire la faptul că ar fi fost amenințată cu acte de violență de către concubinul ei, în vârstă de 54 de ani, creându-i o stare de temere.

Din primele verificări a reieșit că joi, 19 februarie 2026, în jurul orei 14.00, femeia, în timp ce se afla la domiciliu, ar fi avut un conflict spontan cu concubinul său, care ar fi amenințat-o cu acte de violență.

Femeia a completat formularul de evaluare a riscului, fiind emis un ordin de protecție provizoriu pentru o perioadă de 5 zile împotriva bărbatului.

Totodată, părții vătămate i-a fost adusă la cunoștință măsura de protecție privind monitorizarea electronică, iar aceasta a fost de acord cu purtarea unui sistem de monitorizare electronică (brățară) de către bărbat.

În cauză s-a întocmit dosar penal, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de amenințare.

