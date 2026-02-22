Gorj: Rucsac cu bani furat, recuperat de polițiști

Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați sâmbătă, prin apel 112, de către o femeie, de 36 de ani, din localitate, despre faptul că în jurul orei 16.20, persoane necunoscute i-ar fi sustras un rucsac de culoare neagră, în interiorul căruia se afla suma de 400 de euro, 4.700 de lei și mai multe documente personale, rucsac pe care aceasta l-ar fi uitat pe strada Mioriței.

În continuarea cercetărilor, polițiști din cadrul Biroului Investigații Criminale au identificat persoana bănuită de furtul rucsacului, în identitatea unui bărbat, de 54 de ani, din Târgu Jiu, prejudiciul fiind recuperat în totalitate și predat persoanei vătămate.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de furt.

