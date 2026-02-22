0.6 C
Craiova
duminică, 22 februarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăLocalDoljSpitalul de Urgență Craiova intră în Programul de Profilaxie a Morții Subite Cardiace

Spitalul de Urgență Craiova intră în Programul de Profilaxie a Morții Subite Cardiace

De Daniela Moise

Spitalul de Urgență Craiova intră în Programul de Profilaxie a Morții Subite Cardiace. Anunțul a fost făcut sâmbătă de ministrul Sănătății.

„Extindem Programul de Profilaxie a Morții Subite Cardiace prin includerea a două noi centre: Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova și Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș.

Cele două spitale intră în rețeaua națională de centre care implementează Acțiunile Prioritare pentru profilaxia morții subite cardiace de cauză aritmică (AP-MSAR), program finanțat de Ministerul Sănătății.

Moartea subită cardiacă, determinată frecvent de aritmii maligne, rămâne una dintre principalele cauze de deces. La pacienții cu risc înalt, implantarea unui defibrilator cardiac intern (ICD) poate preveni decesul prin aritmie malignă. Dispozitivul monitorizează permanent ritmul cardiac și intervine automat atunci când apare o tulburare severă.

Prin această extindere, pacienții pot beneficia de procedură în propriile regiuni. Limităm transferurile inutile și creștem capacitatea de intervenție în centre regionale consolidate, cu echipe specializate.

Obiectivul meu este să asigur acces real la proceduri de înaltă complexitate, în funcție de indicația medicală și de urgențî a fiecărui caz“, a spus ministrul Sănătății într-o postare pe facebook.

Citește și: Bulgar căutat de poliția poloneză, prins în România într-un microbuz care mergea spre Germania

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA