Spitalul de Urgență Craiova intră în Programul de Profilaxie a Morții Subite Cardiace. Anunțul a fost făcut sâmbătă de ministrul Sănătății.

„Extindem Programul de Profilaxie a Morții Subite Cardiace prin includerea a două noi centre: Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova și Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș.

Cele două spitale intră în rețeaua națională de centre care implementează Acțiunile Prioritare pentru profilaxia morții subite cardiace de cauză aritmică (AP-MSAR), program finanțat de Ministerul Sănătății.

Moartea subită cardiacă, determinată frecvent de aritmii maligne, rămâne una dintre principalele cauze de deces. La pacienții cu risc înalt, implantarea unui defibrilator cardiac intern (ICD) poate preveni decesul prin aritmie malignă. Dispozitivul monitorizează permanent ritmul cardiac și intervine automat atunci când apare o tulburare severă.

Prin această extindere, pacienții pot beneficia de procedură în propriile regiuni. Limităm transferurile inutile și creștem capacitatea de intervenție în centre regionale consolidate, cu echipe specializate.

Obiectivul meu este să asigur acces real la proceduri de înaltă complexitate, în funcție de indicația medicală și de urgențî a fiecărui caz“, a spus ministrul Sănătății într-o postare pe facebook.

