Bulgar căutat de poliția poloneză, prins în România într-un microbuz care mergea spre Germania

Un bărbat căutat de autoritățile poloneze a fost depistat sâmbătă pe DN 5 Giurgiu–București, într-un microbuz care circula pe ruta Bulgaria-Germania.

Polițiștii de frontieră, împreună cu lucrătorii Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, au oprit pentru control vehiculul înmatriculat în Polonia, condus de un cetățean bulgar, a anunțat Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră (ITPF) Giurgiu.

„Cu ocazia verificării mijlocului de transport și în urma consultării bazelor de date, polițiștii de frontieră au constatat că pe numele unui pasager figura o alertă de arestare emisă de autoritățile din Polonia”, a precizat ITPF Giurgiu.

Cetățeanul bulgar a fost predat unei echipe operative în vederea dispunerii măsurilor legale.

