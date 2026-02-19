Accident mortal pe DN 56A: un șofer a murit după impactul dintre două TIR-uri

Un grav accident rutier soldat cu victime s-a produs ieri după-amiază pe DN56A, în afara localității Recea, județul Mehedinți.

Potrivit polițiștilor din cadrul Serviciul Rutier Mehedinți, un bărbat de 39 de ani, cetățean bulgar, care conducea un ansamblu de vehicule, ar fi pătruns pe sensul opus de mers, unde a intrat în coliziune frontală cu un alt autotren.

Impact devastator între două autotrenuri

Al doilea TIR era condus de un bărbat de 51 de ani, cetățean turc.

În urma accidentului:

șoferul de 39 de ani și-a pierdut viața;

conducătorul auto de 51 de ani a fost rănit;

o femeie de 35 de ani, pasageră în autotren, a fost de asemenea rănită.

Cele două victime au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

Șoferul de 51 de ani a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ, au transmis polițiștii.

Dosar penal deschis de polițiști

În acest caz a fost întocmit dosar penal pentru:

ucidere din culpă,

vătămare corporală din culpă.

Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragedia, potrivit IPJ Mehedinți.

