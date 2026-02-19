(VIDEO) Tragedie în California: Opt schiori găsiți morți după o avalanșă devastatoare

Opt dintre cei nouă schiori dispăruți au fost găsiți decedați după avalanșa produsă marți în zona montană din apropierea Lacul Tahoe, California, au anunțat autoritățile americane.

Echipele de intervenție continuă căutările pentru ultima persoană dispărută, însă șansele de supraviețuire sunt considerate minime, potrivit șerifului comitatului Nevada, Shannan Moon.

Avalanșa s-a produs în zona Castle Peak, în jurul orei locale 11:30, având dimensiunea unui teren de fotbal.

15 schiori surprinși de avalanșă

Inițial, 15 persoane au fost date dispărute.

Șase schiori au fost salvați;

Opt au fost găsiți morți;

Un schior este încă dispărut.

Autoritățile au confirmat că printre victime se află șapte femei și doi bărbați. Una dintre persoanele decedate era soția unui membru al echipelor de salvare, ceea ce a făcut intervenția extrem de dificilă din punct de vedere emoțional.

Șeriful comitatului Placer, Wayne Woo, a transmis condoleanțe familiilor victimelor, descriind situația drept „o tragedie profundă”.

Condiții extreme împiedică recuperarea victimelor

Cadavrele rămân încă prinse sub zăpadă și nu pot fi recuperate imediat.

Potrivit reprezentanților Pădurea Națională Tahoe, după avalanșă au mai căzut aproximativ 90 cm de zăpadă, iar riscul de noi avalanșe rămâne ridicat.

Operațiunea implică:

două echipe de salvare,

aproximativ 50 de salvatori,

deplasare prin condiții meteorologice extreme și teren dificil.

Excursie de schi transformată în dezastru

Grupul era format din:

11 schiori amatori

4 ghizi profesioniști

Aceștia participau la o excursie ghidată organizată de compania Blackbird Mountain și se întorceau după o expediție de trei zile.

Doi dintre supraviețuitori au fost transportați la spital cu răni care nu le-au pus viața în pericol.

Furtuna a paralizat regiunea

Avalanșa a fost clasificată la nivelul 2,5 pe scara distructivă D1–D5 de către Centrul de Avalanșe Sierra, având peste 800 de metri lungime și aproape doi metri grosime.

Stațiunea Boreal Mountain Resort s-a închis din cauza vânturilor puternice și vizibilității reduse.

Furtuna a dus și la închiderea unor artere importante, inclusiv:

Interstate 80

Highway 50 California

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a anunțat că autoritățile statului coordonează un amplu efort de căutare și recuperare împreună cu echipele locale.

Autoritățile avertizează: evitați zonele izolate

Salvatorii spun că vremea rămâne „trădătoare”, iar riscul de avalanșe este ridicat, potrivit BBC.

„Evitați zonele montane izolate și permiteți echipelor să continue operațiunea de recuperare”, au transmis oficialii.

