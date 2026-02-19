Alertă INFOTRAFIC: Ceață densă și drumuri de iarnă pe mai multe autostrăzi din România

Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratul General al Poliției Române anunță că, la această oră, nu există autostrăzi cu circulația oprită din cauza condițiilor meteorologice sau a unor accidente rutiere.

Totuși, șoferii trebuie să circule cu maximă prudență.

Pe Autostrada A2 București–Cernavodă este semnalată ceață densă, care reduce vizibilitatea sub 200 de metri, iar pe alocuri chiar sub 50 de metri, între kilometrii 35 și 160.

Trafic în condiții de iarnă pe mai multe autostrăzi

Circulația rutieră se desfășoară în condiții specifice sezonului rece, cu depuneri de zăpadă pe carosabil, pe următoarele artere:

Autostrada A1 București–Râmnicu Vâlcea;

Autostrada A2 București–Cernavodă;

Autostrada A3 București–Brașov;

Autostrada A7 Ploiești–Adjud;

Autostrada A0 Centura București.

Drum național închis din cauza vremii

Autoritățile anunță restricții de circulație pe:

DN23B Măicănești–Ciorăști – trafic închis din cauza condițiilor meteo nefavorabile.

Trafic naval afectat în Delta Dunării

În județul Tulcea, manevrele navale sunt suspendate în Bara Sulina, din cauza condițiilor meteorologice.

Situația traficului feroviar

Circulația trenurilor se desfășoară în condiții de iarnă, însă nu sunt raportate blocaje feroviare la nivel național.

Recomandările Poliției pentru șoferi

Pentru evitarea accidentelor, polițiștii recomandă:

informarea înainte de plecarea la drum;

folosirea luminilor și climatizării când este necesar;

păstrarea distanței de siguranță;

adaptarea vitezei la carosabilul alunecos;

evitarea depășirilor periculoase;

conducere preventivă și fără distrageri la volan;

respectarea strictă a regulilor de circulație.

