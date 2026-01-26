Accident mortal pe DN 7, la Călimănești: un tânăr de 19 ani a murit, patru persoane rănite

Un grav accident rutier s-a produs în azi, în jurul orei 6.00, pe DN 7, la kilometrul 190, pe raza localității Călimănești, județul Vâlcea. În urma impactului, un tânăr de 19 ani, din municipiul Pitești, și-a pierdut viața, iar alte patru persoane au fost rănite.

Potrivit primelor verificări efectuate de polițiștii Serviciului Rutier Vâlcea, tânărul se afla la volanul unui autoturism și ar fi intrat în depășirea unui alt vehicul care circula în același sens de mers. În timpul manevrei, autoturismul a intrat în coliziune frontală cu un ansamblu de vehicule (TIR), condus de un bărbat de 56 de ani.

În urma impactului violent, conducătorul autoturismului a decedat. Ceilalți patru pasageri aflați în mașină au fost răniți și transportați de urgență la UPU Vâlcea, fiind conștienți și cooperanți.

Conducătorul autotrenului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea, cu:

o autospecială de stingere cu modul de descarcerare,

o autospecială de descarcerare,

o ambulanță SMURD,

patru ambulanțe SAJ.

Echipajele operative au constatat că în accident au fost implicate un autoturism și un autotren, cu șase participanți la trafic. O persoană a rămas încarcerată în autoturism, fiind necesară intervenția pompierilor pentru extragerea acesteia. Victima a fost predată inconștientă echipajelor medicale, care au început imediat manevrele de resuscitare, însă, din păcate, a fost declarat decesul.

Pompierii au asigurat și măsuri de prevenire și stingere a incendiilor. Polițiștii continuă cercetările într-un dosar penal, pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului.

