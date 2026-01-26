(VIDEO) Cel puțin șapte morți și peste 800.000 de gospodării fără curent, după o furtună de iarnă majoră în SUA

O furtună de iarnă deosebit de periculoasă a lovit Statele Unite, provocând moartea a cel puțin șapte persoane și lăsând fără curent electric peste 800.000 de gospodării, potrivit autorităților americane. Fenomenul extrem a dus la închiderea școlilor și drumurilor, precum și la anularea a mii de zboruri, pe fondul unor condiții descrise drept „care pun viața în pericol”.

Potrivit Serviciului Național de Meteorologie (NWS), furtuna s-a extins din Texas până în New England, afectând aproximativ 180 de milioane de americani – mai mult de jumătate din populația SUA.

Decesele raportate sunt legate în principal de hipotermie și expunere la frig extrem, potrivit BBC. Două persoane au murit în Louisiana, alte decese au fost confirmate în Texas, Tennessee și Kansas, iar autoritățile din New York investighează mai multe morți suspecte survenite pe fondul temperaturilor scăzute.

Până duminică după-amiază, peste 800.000 de locuințe rămăseseră fără energie electrică, conform platformei poweroutage.us. În același timp, mai mult de 11.000 de zboruri au fost anulate în întreaga țară, potrivit FlightAware, afectând grav transportul aerian.

Vremea rea ar putea persista zile întregi

Meteorologii avertizează că ninsorile abundente, lapovița și ploaia înghețată – un fenomen extrem de periculos în care picăturile îngheață instantaneu la contactul cu solul – ar putea persista zile întregi. „Zăpada și gheața se vor topi foarte lent, iar acest lucru va îngreuna serios eforturile de recuperare”, a declarat Allison Santorelli, meteorolog NWS.

Copii se dau cu sania lângă clădirea Capitoliului SUA, în timp ce o furtună majoră de iarnă se răspândește pe o mare parte a Statelor Unite, la Washington, D.C., SUA, 25 ianuarie 2026 ( REUTERS/Jonathan Ernst)

Mai multe state, inclusiv Kentucky, Virginia și New York, au raportat sute de accidente rutiere. Aproape jumătate dintre statele americane au declarat stare de urgență, iar Senatul SUA a anulat un vot programat din cauza condițiilor meteo.

Guvernatorul statului New York, Kathy Hochul, a descris situația drept „cea mai rece furtună de iarnă din ultimii ani” și a îndemnat populația să evite deplasările. „Este înfiorător și periculos. Un adevărat asediu arctic a pus stăpânire pe statul nostru”, a declarat aceasta.

Furtuna este alimentată de un vortex polar – o masă de aer extrem de rece care coboară din regiunea Arcticii – iar experții avertizează că temperaturile vor rămâne periculos de scăzute până la începutul lunii februarie. Unii climatologi susțin că schimbările climatice ar putea influența comportamentul acestui fenomen, amplificând episoadele de vreme extremă.

