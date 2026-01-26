(VIDEO) Proteste ample în Minneapolis împotriva ICE, după împușcarea mortală a lui Alex Pretti

Protestele au continuat duminică în Minneapolis și în mai multe orașe din Statele Unite, după ce agenți federali de imigrare au împușcat mortal un bărbat de 37 de ani, Alex Pretti, asistent de terapie intensivă, în timpul unei operațiuni desfășurate sâmbătă în Minneapolis.

Sute de persoane au mărșăluit în frig și ninsoare, cerând „Dreptate pentru Alex” și desființarea Agenției pentru Imigrare și Vamă (ICE), potrivit BBC. Demonstrațiile s-au extins rapid în orașe precum New York, Chicago, Los Angeles și San Francisco, pe fondul unei indignări publice tot mai mari față de tactica agenților federali.

Guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, a declarat că Statele Unite se află într-un „punct de inflexiune” și a cerut președintelui Donald Trump să retragă agenții ICE din Minneapolis. În replică, Trump i-a cerut guvernatorului să predea „toți imigranții ilegali” aflați în închisorile statului pentru deportare.

Șeful poliției din Minneapolis, Brian O’Hara, a declarat pentru BBC că agenții federali au blocat accesul autorităților locale la locul împușcăturilor, în ciuda existenței unui mandat de percheziție. El a avertizat că tensiunile actuale subminează cooperarea tradițională dintre agențiile locale și cele federale.

Administrația Trump a susținut că agenții ICE au tras în legitimă apărare, afirmând că Pretti „manipula” o armă. Autoritățile locale, martorii oculari și familia victimei contestă această versiune, susținând că arma era retrasă și că acesta ținea în mână un telefon mobil în momentul împușcăturilor.

Pretti era un deținător legal de armă, fără antecedente penale, în afara unor amenzi rutiere, potrivit înregistrărilor instanței. Cu toate acestea, administrația Trump l-a descris drept „terorist intern”, afirmație care a provocat reacții dure din partea familiei sale. „Minciunile dezgustătoare spuse despre fiul nostru sunt reprobabile”, a transmis familia într-un comunicat.

Guvernatori și senatori republicani au cerut o anchetă completă

Diviziunile politice s-au adâncit, inclusiv în interiorul Partidului Republican. Guvernatori și senatori republicani au cerut o anchetă completă, avertizând că „credibilitatea ICE și a Departamentului pentru Securitate Internă este în joc”.

Democrații au amenințat că vor bloca finanțarea guvernamentală dacă aceasta include fonduri pentru DHS, deschizând posibilitatea unei noi închideri a guvernului federal.

Între timp, peste 60 de directori executivi ai unor mari companii din Minnesota, inclusiv 3M, Target și Best Buy, au semnat o scrisoare deschisă prin care solicită dezescaladarea imediată a tensiunilor și cooperare între autoritățile locale și federale.

Cazul lui Pretti survine la doar câteva săptămâni după o altă împușcătură fatală comisă de un agent ICE în Minneapolis, alimentând temerile legate de folosirea excesivă a forței și de amploarea represiunii anti-imigrație lansate de administrația Trump.

