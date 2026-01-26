(VIDEO) Avion de afaceri cu opt persoane la bord, prăbușit în timpul decolării în Maine

Un avion de afaceri cu opt persoane la bord s-a prăbușit duminică seara în timpul decolării de pe Aeroportul Internațional Bangor, din statul american Maine, potrivit unui comunicat transmis de Administrația Federală a Aviației (FAA).

Aeronava implicată este un Bombardier Challenger 600, un avion de afaceri cu două motoare, care a ieșit de pe pistă în jurul orei locale 19:45. La momentul incidentului, starea celor opt persoane aflate la bord nu era clară, iar autoritățile nu au oferit detalii despre eventuale victime sau răniți.

Poliția din Bangor a intervenit imediat la fața locului. Sergentul Jeremy Brock a declarat pentru afiliata NBC WCSH din Portland că nu poate confirma amploarea rănilor și că ancheta este în desfășurare.

Accidentul s-a produs în condiții meteo dificile. Potrivit Serviciului Național de Meteorologie, temperatura era de aproximativ 2 grade Celsius, cu o temperatură resimțită de minus 13 grade, ninsoare ușoară și vânt dinspre nord-est cu viteze de circa 16 km/h. Zona Bangor se afla sub avertizare de furtună de iarnă la momentul incidentului, potrivit NBC News.

„Cu siguranță, vremea este dificilă”, a declarat sergentul Brock, precizând că mai multe informații ar putea fi făcute publice în cursul zilei de luni.

După accident, aeroportul a fost închis temporar, iar autoritățile au cerut populației, printr-o postare pe Facebook, să evite zona. „Primii respondenți sunt la fața locului și evaluează situația”, au transmis reprezentanții aeroportului.

FAA și Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor (NTSB) au anunțat că vor investiga cauzele exacte ale prăbușirii.

