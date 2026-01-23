Cinci răniți după ce o maşină a intrat pe contrasens opus şi a lovit alt autoturism

Cinci persoane, cu vârste între 15 şi 82 de ani, au fost rănite, joi seară, în jurul orei 22.10, după ce o mașină a intrat pe contrasens şi a lovit un alt vehicul.

Un bărbat, de 51 de ani, conducea un autoturism pe DN 15B, în satul Pluton, comuna nemțeană Pipirig când, într-o curbă la dreapta, nu adaptat viteza la condiţiile de drum și a pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare. Mașina sa a pătruns pe sensul opus, unde a intrat în coliziune cu un autoturism, condus de un bărbat, de 30 de ani, din judeţul Iaşi.

În urma accidentului au fost răniţi şoferul din autoturismul lovit şi patru pasageri din cele două maşini, cu vârste cuprinse între între 15 şi 82 de ani. Toți au fost transportați la spital.

Cei doi şoferi au fost testaţi pentru consum de alcool, rezultatul fiind negativ.

Poliţiştii au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.