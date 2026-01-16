A fost identificată cauza exploziei de la sediul Poliției Rutiere Lugoj: o conductă de gaz fisurată

A fost identificată sursa exploziei produse miercuri la sediul Poliției Rutiere Lugoj, în urma căreia trei agenți de poliție au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Potrivit unei informări transmise vineri de Poliția Timiș, anchetatorii au descoperit o conductă de gaz fisurată, care ar fi provocat deflagrația. Este vorba despre un racord la conducta principală de alimentare, aflat în apropierea sediului Poliției Rutiere Lugoj.

În urma cercetărilor desfășurate de echipaje CBRN ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Timiș, ofițeri ai Serviciului de Investigații Criminale și specialiști în securitate minieră, joi seara a fost localizată țeava spartă.

Conducta era într-o stare avansată de degradare

Autoritățile au precizat că țeava era degradată și îngropată în pământ, fiind înfășurată într-un material izolator de protecție, fapt care ar fi favorizat acumularea gazului în subteran, ducând ulterior la explozie.

În prezent, echipele Delgaz intervin pentru remedierea avariei, iar ancheta continuă pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor deflagrației și a eventualelor responsabilități.

Alimentarea cu gaze ar putea fi reluată

Dacă nu vor fi identificate alte scurgeri de gaz, alimentarea cu gaze a populației din zonă ar putea fi reluată chiar astăzi, au mai transmis autoritățile.

În urma exploziei, doi angajați ai Poliției Lugoj au suferit arsuri, unul dintre aceștia având arsuri pe aproximativ 10% din suprafața corpului, fiind internat în spital. Un al treilea angajat a suferit un atac de panică. Toate persoanele afectate se află în stare stabilă, potrivit Agerpres.

Citește și: Acțiuni pentru siguranța elevilor, desfășurate de polițiști și jandarmi în municipiul Caracal