(VIDEO) Incendiu la un apartament din Slatina: 23 de persoane evacuate, trei transportate la spital

Echipaje din cadrul Detașamentului Slatina, Stației Scornicești și Stației Balș, cu trei autospeciale de stingere, trei echipaje SMURD, o autospecială pentru intervenție la înălțime, o autospecială pentru descarcerare și un microbuz, au intervenit pe bulevardul Alexandru Ioan Cuza din Slatina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un apartament situat la etajul al patrulea al unui bloc cu regim de înălțime P+6.

La sosirea primelor echipaje, flăcările și fumul dens amenințau extinderea incendiului la apartamentele învecinate.

Salvarea și evacuarea locatarilor

Concomitent cu stingerea incendiului, pompierii au salvat trei persoane: una din apartamentul afectat și două de la etajul al șaselea al blocului, folosind autospeciala pentru intervenție la înălțime.

În total, 23 de persoane au fost evacuate sau s-au autoevacuat.

Persoane rănite și daune materiale

Proprietarii apartamentului afectat, soț și soție, în vârstă de 69 și 67 de ani, au fost transportați la UPU Slatina cu intoxicație ușoară cu fum. O altă femeie, locatară a blocului, cu atac de panică și intoxicație ușoară, a fost de asemenea transportată la spital.

Incendiul a distrus bunurile din sufragerie și a afectat pereții apartamentului și tâmplăria din PVC. Persoanele evacuate s-au întors în locuințe

Cauza probabilă și recomandări de prevenire

Cauza probabilă a incendiului a fost o lumânare lăsată nesupravegheată.

Autoritățile reamintesc cetățenilor măsurile principale de prevenire:

Asigurați-vă că lumânările sunt verticale și fixate în suporturi speciale.

Nu lăsați lumânările aprinse dacă părăsiți încăperea.

Așezați lumânările pe suprafețe netede, rezistente la căldură.

Nu apropiați lumânările de materiale inflamabile și de copii sau animale.

Stingeți lumânările înainte de a le muta sau înainte de a adormi.

