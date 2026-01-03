Zi de foc pentru Salvamont: 85 de persoane salvate în ultimele 24 de ore, o victimă decedată

Salvamont România a anunțat că, în ultimele 24 de ore, Dispeceratul Național a primit 83 de apeluri pentru intervenții de urgență. În urma acestora, 85 de persoane au fost salvate, dintre care 32 au fost transportate la spitale prin Ambulanțele SAJ, SMURD sau SALVAMONT. Restul au fost preluați de aparținători.

O victimă declarată decedată

Din păcate, o persoană nu a supraviețuit intervențiilor. Trupul a fost transportat și predat Serviciului de Medicină Legală (IML).

Pe lângă apelurile de urgență, salvamontiștii au răspuns și la 55 de apeluri pentru sfaturi și informații despre trasee turistice montane.

Un început de an extrem de solicitant

Salvamont România precizează că începutul anului 2026 a fost unul extrem de solicitant:

pe 1 ianuarie au avut loc 41 de intervenții,

în ultima zi din 2025, 39 de persoane au fost salvate.

