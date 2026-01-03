Vremea rea continuă până luni: ninsori, viscol și polei în majoritatea regiunilor

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, o informare valabilă până luni, ora 20:00, în care anunță precipitații temporare în majoritatea regiunilor, cu acumulări de apă de 10…30 l/mp.

La munte, stratul de zăpadă poate ajunge la 50 cm, iar în zonele deluroase, Transilvania și Maramureș, se vor depune 5…15 cm. În Banat, Oltenia, Muntenia și pe arii restrânse în Crișana, Moldova și Dobrogea vor fi precipitații mixte și polei.

Intensificări ale vântului și vizibilitate redusă

Vântul va fi puternic la munte, cu rafale de 70…80 km/h la altitudini mari, determinând viscolirea zăpezii. În Carpații Orientali, rafalele vor fi de 50…70 km/h, iar la peste 1.700 m altitudine, de 70…85 km/h.

Pe litoral, vântul va avea intensificări de 50…60 km/h, cu perioade de vizibilitate redusă.

Cod galben pentru perioada 3–5 ianuarie

ANM a emis și o avertizare cod galben pentru intervalul 3 ianuarie, ora 22:00 – 5 ianuarie, ora 20:00, vizând Banat, sud-vestul Transilvaniei, vestul și nordul Olteniei, precum și Carpații Meridionali și Occidentali.

În aceste zone se așteaptă precipitații abundente, predominant ninsori, cu acumulări de 30…50 l/mp. La munte, stratul de zăpadă va fi de 30…40 cm, iar în zonele joase, de 10…25 cm. Vântul va intensifica ninsoarea și va reduce vizibilitatea.

