(VIDEO) Atac cu rachete la Harkov: bloc distrus, două persoane ucise și zeci de răniți

Un bloc de apartamente cu mai multe etaje din Harkov a fost lovit vineri după-amiază de două rachete, fiind aproape complet distrus. În urma atacului, două persoane și-au pierdut viața, inclusiv un copil de trei ani, iar aproximativ 28 de persoane au fost rănite, dintre care 16 au fost transportate la spital. Printre victimele rănite se numără și un bebeluș de șase luni, potrivit Euronews.

Căutări și salvări în desfășurare

Peste 80 de voluntari și echipe de salvare caută supraviețuitori prinși sub dărâmături, în timp ce autoritățile încearcă să evalueze amploarea dezastrului.

Reacția oficialilor ucraineni

Președintele Volodimir Zelenski a calificat atacul drept „atroce”, declarând că rușii continuă să ucidă, în ciuda eforturilor comunității internaționale și a Statelor Unite în procesul diplomatic.

Moscova neagă responsabilitatea

Ministerul Apărării din Rusia a negat implicarea în atac, sugerând că explozia ar fi fost cauzată de detonarea muniției ucrainene, potrivit unui mesaj publicat pe Telegram.

Contextul diplomatic

Atacul survine cu o zi înaintea unor negocieri cruciale la Kiev, la care se așteaptă participarea a aproximativ 15 țări, reprezentanți ai UE și NATO, iar o delegație a Statelor Unite va participa prin videoconferință. Reuniunea precede summitul liderilor „Coaliției voinței”, programat pentru 6 ianuarie, în Franța.

Citește și: „Trăiesc un coșmar”: Familiile adolescenților dispăruți după incendiul mortal dintr-o stațiune de schi elvețiană așteaptă vești