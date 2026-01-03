„Trăiesc un coșmar”: Familiile adolescenților dispăruți după incendiul mortal dintr-o stațiune de schi elvețiană așteaptă vești

Familiile adolescenților dispăruți după incendiul devastator izbucnit într-un bar din stațiunea elvețiană de schi Crans-Montana trăiesc momente de disperare, în timp ce așteaptă informații despre cei dragi. Mulți au apelat la rețelele de socializare pentru a cere ajutor și detalii despre persoanele care se aflau în local în noaptea de Anul Nou.

Cauza probabilă a incendiului și ancheta în desfășurare

Potrivit autorităților elvețiene, incendiul ar fi fost provocat de scânteile plasate pe sticlele de șampanie, care au ajuns „prea aproape de tavan”. Procurorul general al cantonului Valais, Beatrice Pilloud, a declarat că ancheta va analiza materialele folosite în bar, măsurile de siguranță la incendiu, capacitatea localului și numărul de persoane aflate în interior în momentul izbucnirii focului.

Identificarea victimelor poate dura săptămâni

Incendiul a ucis 40 de persoane și a rănit alte 119. Autoritățile elvețiene avertizează că procesul de identificare a victimelor ar putea dura zile sau chiar săptămâni. Până în prezent, 113 dintre răniți au fost identificați, în timp ce alți șase se află încă în curs de identificare.

Adolescenți dispăruți și apeluri sfâșietoare ale familiilor

Cetățeanul elvețian Arthur Brodard, în vârstă de 16 ani, se numără printre persoanele dispărute

Printre cei dispăruți se află Arthur Brodard, un adolescent elvețian de 16 ani. Mama sa, Laetitia, a declarat pentru BBC că nu a mai primit nicio veste de peste 30 de ore și că își dorește ca fotografia fiului ei să fie distribuită cât mai mult pentru a-l putea găsi. Părinții săi au verificat spitale din Lausanne și Berna, fără rezultat.

Achille Barosi a fost descris de mătușa sa ca un pictor pasionat

Un alt adolescent dispărut este Achille Osvaldo Giovanni Barosi, cetățean italian în vârstă de 16 ani, care intrase în bar pentru a-și recupera jacheta și telefonul. Familia sa spune că nu mai știe nimic despre el și că nu știe dacă mai este în viață.

Cetățeni italieni, printre victime și dispăruți

Ministerul italian de Externe a anunțat că șase cetățeni italieni sunt încă dați dispăruți. Printre aceștia se numără și Emanuele Galeppini, un jucător de golf junior în vârstă de 16 ani. Federația Italiană de Golf a anunțat decesul acestuia, însă autoritățile italiene nu au confirmat oficial informația.

Giovanni Tamburi, tot în vârstă de 16 ani, este de asemenea dispărut. Mama sa a declarat presei italiene că fiul ei a reușit inițial să fugă din bar, dar ulterior prietenii l-au pierdut din vedere în haosul creat de incendiu.

Speranță și realism în fața tragediei

Emilie Pralong, o tânără de 22 de ani, este și ea dată dispărută, potrivit BBC. Bunicul său a descris așteptarea drept „chinuitoare”, afirmând că familia încearcă să rămână optimistă, dar este conștientă de gravitatea situației.

De asemenea, familia Aliciei Kallergis, o adolescentă de 15 ani cu dublă cetățenie greacă și elvețiană, a anunțat că nu a primit nicio veste despre aceasta sau despre cei trei prieteni cu care se afla în bar. Autoritățile consulare grecești au transmis că monitorizează îndeaproape situația.

