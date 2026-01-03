Avertismentul lui Trump privind protestele din Iran provoacă reacții dure din partea oficialilor iranieni

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat pe rețelele de socializare că Washingtonul „va veni în ajutorul” demonstranților pașnici din Iran, care protestează împotriva situației economice și a scăderii valorii monedei naționale. Trump a scris: „Suntem pregătiți și gata de atac”. El nu a specificat însă ce măsuri ar putea fi luate.

Trump a avertizat că protestele din Iran sunt „nepăsătoare”

Reacția autorităților iraniene

Ministrul de externe iranian, Abbas Araghchi, a calificat declarațiile lui Trump drept „nepăsătoare și periculoase”. Araghchi a subliniat că forțele armate iraniene sunt pregătite și „știu exact unde să țintească” în cazul unui atac și că Iranul va respinge orice interferență în afacerile sale interne.

De asemenea, ambasadorul Iranului la ONU, Amir-Saeid Iravani, a cerut Consiliului de Securitate să condamne declarația lui Trump, subliniind că SUA poartă responsabilitatea pentru consecințele eventualelor amenințări.

Protestele se intensifică în Iran

Protestele au început la Teheran și s-au extins în mai multe orașe, declanșate de scăderea abruptă a valorii rialului față de dolar. Manifestanții, inclusiv studenți, au scandat împotriva conducerii clericale.

Potrivit agențiilor locale, cel puțin opt persoane și-au pierdut viața în ciocniri cu forțele de securitate, inclusiv în orașele Lordegan, Azna, Kouhdasht, Fuladshahr și Marvdasht. BBC nu a putut verifica independent aceste decese.

Autoritățile iraniene avertizează

Președintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat că va asculta „cererile legitime” ale protestatarilor, însă procurorul general Mohammad Movahedi-Azad a avertizat că orice încercare de destabilizare va fi întâmpinată cu un „răspuns decisiv”.

Poliția iraniană a declarat că nu va permite transformarea protestelor în haos, iar Araghchi a amintit de experiența SUA în gestionarea violențelor interne, subliniind că atacurile criminale asupra proprietății publice nu pot fi tolerate.

Context istoric

Aceste demonstrații sunt cele mai ample de la revolta din 2022, declanșată de moartea Mahsei Amini, tânăra acuzată că nu purta corect vălul, dar nu ating aceeași amploare ca atunci.

Citește și: Atenție șoferi: Restricții pe DN 67C Novaci–Rânca din cauza ninsorii viscolite