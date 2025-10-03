(VIDEO) Incendiu la Mănăstirea Cozia Veche pe DN7

Pompierii militari din cadrul ISU Vâlcea intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la chiliile Mănăstirii Cozia Veche, situată pe DN7.

Potrivit autorităților, incendiul se manifestă la nivelul acoperișului, iar, din fericire, nu au fost raportate victime.

Pentru limitarea propagării flăcărilor și lichidarea incendiului, la fața locului acționează:

2 autospeciale de stingere cu apă și spumă și 1 autospecială de lucru la înălțime din cadrul Gărzii de Intervenție Vâlcea ;

; 2 autospeciale de la Stația Brezoi ;

; 1 autospecială de la SVSU Călimănești.

Echipajele operative desfășoară în continuare acțiuni pentru localizarea și lichidarea incendiului. Pompierii au reușit să localizeze incendiul, iar intervențiile continuă pentru lichidarea ultimelor focare și înlăturarea efectelor negative.

Reprezentanții ISU Vâlcea au precizat că nu există persoane rănite sau care să necesite îngrijiri medicale.

Autoritățile recomandă conducătorilor auto să circule cu prudență pe DN7 în zona afectată de intervențiile pompierilor.

