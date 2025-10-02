Arest preventiv pentru un bărbat din Runcu, prins de mai multe ori la volan fără permis

Un bărbat de 46 de ani, din comuna Runcu, județul Gorj, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a fost surprins în repetate rânduri conducând o autoutilitară fără permis de conducere.

Inițial, acesta se afla sub măsura controlului judiciar, dispusă după ce, la data de 29 august, fusese reținut pentru furt, distrugere și conducere fără permis. Cu toate acestea, polițiștii au descoperit că, în zilele de 26, 27 și 30 septembrie, bărbatul a condus din nou un vehicul pe drumul comunal 134 din Runcu, deși figura cu permisul de conducere anulat încă din anul 2010.

În urma noilor fapte, polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Rurală Târgu Jiu au sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu cu propunerea de înlocuire a măsurii controlului judiciar. Instanța a dispus arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Bărbatul a contestat decizia, urmând ca măsura arestului să rămână executorie după soluționarea contestației.

Pe numele său a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

