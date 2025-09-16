Incendiu la un apartament din Craiova – pompierii au intervenit în toiul nopții

Noaptea trecută, în jurul orei 2:00, Detașamentul 1 Pompieri Craiova a intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un apartament de pe strada Nicolae Titulescu din municipiu.

La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de lucru la înălțime și un echipaj de prim ajutor.

Flăcările au distrus mobilierul din bucătărie, materiale textile și mai multe aparate electrocasnice. Din fericire, nu s-au înregistrat victime.

Potrivit pompierilor, cauza probabilă a incendiului a fost un scurtcircuit produs de un cablu electric defect.

Autoritățile reamintesc importanța verificării periodice a instalațiilor electrice și a evitării utilizării aparatelor deteriorate.

Recomandări pentru prevenirea incendiilor:

Verificați instalațiile electrice doar cu personal autorizat.

Nu suprasolicitați circuitele electrice.

Nu folosiți aparate defecte sau improvizate.

Evitați prelungitoarele și prizele multiple neconforme.

Deconectați aparatele înainte de culcare sau când părăsiți locuința.

