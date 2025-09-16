Incendiu la un apartament din Craiova – pompierii au intervenit în toiul nopții

Noaptea trecută, în jurul orei 2:00, Detașamentul 1 Pompieri Craiova a intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un apartament de pe strada Nicolae Titulescu din municipiu.
La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de lucru la înălțime și un echipaj de prim ajutor.
Flăcările au distrus mobilierul din bucătărie, materiale textile și mai multe aparate electrocasnice. Din fericire, nu s-au înregistrat victime.
Potrivit pompierilor, cauza probabilă a incendiului a fost un scurtcircuit produs de un cablu electric defect.
Autoritățile reamintesc importanța verificării periodice a instalațiilor electrice și a evitării utilizării aparatelor deteriorate.
Recomandări pentru prevenirea incendiilor:
- Verificați instalațiile electrice doar cu personal autorizat.
- Nu suprasolicitați circuitele electrice.
- Nu folosiți aparate defecte sau improvizate.
- Evitați prelungitoarele și prizele multiple neconforme.
- Deconectați aparatele înainte de culcare sau când părăsiți locuința.
Citește și: Campania „Oltenia respiră mai bine” – screening gratuit pentru angajații CEO Rovinari