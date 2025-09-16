Campania „Oltenia respiră mai bine” – screening gratuit pentru angajații CEO Rovinari

Pe 18 septembrie, la sediul Complexului Energetic Oltenia – Rovinari, se lansează oficial campania „Oltenia respiră mai bine”.

Este un program de screening gratuit dedicat depistării precoce a cancerului bronhopulmonar.

Inițiativa este derulată de Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, în parteneriat cu:

CEO Rovinari,

Centrul de Oncologie „Sf. Nectarie” Craiova,

cu sprijinul Hubului de Inovație în Sănătate și LAWG Romania.

Campania se adresează angajaților CEO Rovinari cu vârsta peste 40 de ani, fumătorilor și persoanelor cu istoric familial de cancer bronhopulmonar. Echipa Caravanei UMF Craiova va aplica un chestionar de risc validat internațional și va oferi consiliere personalizată:

Risc mediu: recomandări privind monitorizarea și prevenția.

Risc crescut: tomografie computerizată cu doză redusă (LDCT) gratuită la Centrul UMF Craiova.

Dacă investigațiile indică leziuni suspecte, pacienții vor fi direcționați către bronhoscopie și diagnostic avansat, realizate gratuit la Spitalul „Sf. Nectarie” Craiova.

Pentru suport logistic, campania include un call center dedicat, care va gestiona programările și va oferi informații suplimentare.

Organizatorii subliniază că scopul principal al acestei inițiative este creșterea șanselor de depistare timpurie și de tratament eficient pentru una dintre cele mai grave boli respiratorii.

