(VIDEO) Doi bărbați din Craiova reținuți pentru loviri și alte violențe

Polițiștii Secției 3 Craiova au reținut pentru 24 de ore doi bărbați, de 40 și respectiv 66 de ani, ambii din municipiu, sub acuzația de lovire sau alte violențe.

Incidentul a avut loc pe 13 septembrie. Victima, un bărbat de 66 de ani, a reclamat că a fost agresată fizic în fața imobilului său, în urma unui conflict spontan. Polițiștii au stabilit că acesta ar fi fost lovit cu un obiect contondent de un vecin de aceeași vârstă. Bărbatul a fost lovit și cu pumnul în zona feței de un alt bărbat, de 40 de ani.

Victima a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportată la spital.

Cei doi suspecți au fost conduși ieri la sediul poliției pentru audieri. În urma probatoriului administrat, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, suspecții au fost reținuți. Cei doi au fost introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Dolj.

Astăzi, aceștia urmează să fie prezentați, astăzi, în vederea luării unei măsuri preventive.

