Accident rutier în Piatra-Olt. Opt persoane au ajuns la spital

Accident rutier în Piatra-Olt. Opt persoane au ajuns la spital

De Mariana BUTNARIU
Opt persoane au ajuns la spital
Opt persoane au ajuns la spital

Un grav accident rutier a avut loc luni seara, în jurul orei 21:45, pe strada Crivei din orașul Piatra-Olt, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Olt. Un tânăr de 19 ani din comuna Fălcoiu a pierdut controlul volanului, a părăsit partea carosabilă și a intrat cu autoturismul în terasa unei societăți comerciale.

În urma impactului, șoferul, trei pasageri din autoturism și alte cinci persoane aflate pe terasă au fost rănite. Victimele au fost transportate la Spitalul Județean de Urgență Slatina pentru îngrijiri medicale.

Testările pentru alcool și substanțe psihoactive au fost negative. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Cercetările continuă pentru a stabili împrejurările exacte ale producerii accidentului.

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

