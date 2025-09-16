Vizită de stat cu fast: Donald Trump va fi primit miercuri la Castelul Windsor

Președintele american Donald Trump și Prima Doamnă Melania Trump vor fi primiți miercuri la Castelul Windsor cu o ceremonie de o amploare rară. Aceasta include o trăsură regală, trei fanfare militare și o escortă călare. Regele Charles al III-lea va fi gazda oficială, marcând o vizită de stat menită să întărească relațiile dintre Marea Britanie și Statele Unite.

Momentul are și o semnificație simbolică: în 1988, pe atunci Prințul de Wales a fost invitat la ceai la Mar-a-Lago, reședința lui Donald Trump din Palm Beach, oferindu-i dezvoltatorului imobiliar o primă „ștampilă regală” de prestigiu.

„Îmi pare rău să spun asta, dar nimeni nu o face ca voi în ceea ce privește fastul și ceremonia”, a declarat recent Trump, exprimându-și admirația pentru tradițiile britanice.

Potrivit programului publicat de Palatul Buckingham, Trump și Prima Doamnă vor fi întâmpinați la sosire de Prințul și Prințesa de Wales, William și Catherine, înainte de ceremonia oficială de primire și banchetul de stat.

Premierul britanic Keir Starmer a jucat un rol-cheie în facilitarea vizitei, sperând să folosească acest gest regal pentru a consolida legăturile diplomatice într-un moment sensibil.

Agenda vizitei

16 septembrie (marți) – sosirea

Trump și soția sa, Melania, sosesc în Regatul Unit în cursul serii.

Vor fi întâmpinați de Ambasadorul SUA la curtea regală, Warren Stephens, și de Viscount Hood, reprezentant al Casei Regale.

17 septembrie (miercuri) – ziua principală a ceremonialului regal

Dimineața, Trump și Prima Doamnă vor fi întâmpinați de Prințul și Prințesa de Wales (William și Catherine) la castelul Windsor.

Apoi, întâlnire oficială cu Regele Charles al III-lea și Regina Camilla și salut regal, însoțit de salve de tun la Windsor și la Turnul Londrei.

Procesiune cu trăsura regală prin domeniul castelului, cu escortă militară și trei fanfare separate.

Inspectarea gărzii de onoare.

Prânz alături de membrii familiei regale, vizită la o expoziție din colecția regală, în care sunt prezentate obiecte care sugerează legături cu SUA.

În după-amiaza zilei: vizită la St George’s Chapel pentru depunerea unei coroane la mormântul Reginei Elisabeta a II-a, o scurtă tură a capelei și un moment muzical.

Un „flypast” (zbor demonstrativ) cu avioane F-35 britanice și americane și cu echipa aeriană Red Arrows, pe peluza estică a castelului Windsor.

Un ceremonial militar „Beating Retreat” (o ceremonie de retragere simbolică a trupelor), program special.

Seara: banchet de stat tradițional în Sala St George a Castelului Windsor, unde atât Regele cât și președintele Trump vor rosti discursuri.

18 septembrie (joi) – întâlniri politice și încheierea vizitei

Dimineața, despărțirea de familia regală la Windsor și plecare spre Chequers, reședința de țară a prim-ministrului Keir Starmer, în Buckinghamshire.

La Chequers: vizită la arhivele lui Winston Churchill, întâlnire bilaterală cu prim-ministrul Starmer, recepție de afaceri găzduită de Cancelar, probabil Rachel Reeves.

Conferință de presă comună cu prim-ministrul.

În paralel, Prima Doamnă se va dedica unor activități separate: tur al Casei de Păpuși Queen Mary (Queen Mary’s Dolls’ House) și al Bibliotecii Regale de la Windsor, întânire cu cercetașii (Chief Scout Dwayne Fields și copii din programul „Squirrel Scouts”) în Frogmore Gardens, alături de Prințesa de Wales.

Oficiali britanici (Prim-ministrul, Lord Chamberlain etc.) vor oferi ceremonia de rămas-bun, ultimele protocoale, potrivit CNN.

