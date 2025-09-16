Premierul Ilie Bolojan, întrevedere cu o delegație a Ford Otosan

24 C
Știri de ultima orăActualitatePremierul Ilie Bolojan, întrevedere cu o delegație a Ford Otosan

De Mariana BUTNARIU
Premierul Ilie Bolojan, alături de șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, a primit ieri la Palatul Victoria o delegație a companiei Ford Otosan. Compania este cel de-al doilea exportator al României și proprietar al fabricii din Craiova din 2022.

Prim-ministrul a subliniat importanța investițiilor companiei în economia românească, evidențiind contribuția acestora la crearea de locuri de muncă și la creșterea competitivității. „Guvernul susține investițiile pentru că ele creează locuri de muncă, plus-valoare și dezvoltare atât la nivel național, cât și în comunitățile locale”, a declarat Ilie Bolojan.

La rândul său, directorul general Ford Otosan, Güven Özyurt, a mulțumit pentru deschiderea autorităților române. El a prezentat stadiul proiectelor de investiții din Craiova, unde compania a alocat până în prezent 500 de milioane de euro.

Din partea Ford Otosan au participat, alături de Güven Özyurt:

  • Josephine Payne (director general adjunct),
  • Fırat Elhüseyni (președintele Ford Otosan România),
  • Andreea Radu (director Afaceri Guvernamentale).

