(VIDEO) Motociclist grav rănit în centrul Craiovei

UPDATE: Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a fost sesizat, pe 15 septembrie, cu privire la faptul că pe strada Alexandru Ioan Cuza, din localitate, s-a produs un accident rutier.

„La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Biroului Rutier Craiova care au stabilit faptul că un bărbat, de 32 de ani, din județul Gorj, în timp ce conducea un autoturism pe strada Alexandru Ioan Cuza, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, ar fi acroșat un scuter condus de un bărbat, de 66 de ani, din municipiul Craiova“, potrivit IPJ Dolj.

În urma evenimentului rutier, bărbatul de 66 de ani a necesitat îngrijiri medicale, fiind transportat la spital.

Conducătorii celor două vehicule au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative.

În cauză, poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, cercetările fiind continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

ŞTIRE INIŢIALĂ: Un motociclist a fost rănit grav, în urmă cu puți timp, în centrul Craiovei, chiar în fața primăriei municipiului.

Echipajul SMURD a acordat primele îngrijiri la fața locului (Foto: Claudiu Tudor)

La fața locului a ajuns un echipaj SMURD care a preluat victima și a transportat-o la spital. Poliția face cercetări pentru a stabili modul de producere a accidentului. Vom reveni cu amănunte.

