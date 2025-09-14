Pompierii spanioli au găsit duminică cadavrul unui bărbat sub ruinele unui bar din Madrid, distrus de o explozie care s-a produs în ziua precedentă şi care a rănit 25 de persoane, dintre care două grav, relatează AFP.

O scurgere de gaz ar putea fi cauza exploziei din cartierul Vallecas, dar autorităţile municipale au declarat că este prea devreme pentru a stabili cauza.

Ajutaţi de câini de căutare, pompierii au îndepărtat cu atenţie resturile de la parter, dintre zidurile şi structurile prăbuşite.

„Munca a fost destul de complicată, cu mult personal, deoarece a trebuit să procedăm mai mult sau mai puţin piatră cu piatră şi cărămidă cu cărămidă”, a precizat Javier Ramos, purtătorul de cuvânt al pompierilor, citat de StirileProTv.

Serviciile de urgenţă din Madrid au confirmat pe X că un cadavru de bărbat a fost găsit duminică dimineaţa devreme, un psiholog al protecţiei civile oferind sprijin rudelor.

Uşile barului au fost smulse din balamale de explozie, iar cioburile de sticlă s-au împrăştiat până în stradă.

