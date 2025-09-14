Cel puțin 25 de răniți în urma unei explozii la o cafenea din Madrid

27.3 C
Craiova
duminică, 14 septembrie, 2025
Știri de ultima orăEvenimentCel puțin 25 de răniți în urma unei explozii la o cafenea din Madrid

De Tiberiu Cocora

Cel puțin 25 de persoane au fost rănite în urma unei explozii produse sâmbătă într-o cafenea din Madrid, aflată la parterul unui bloc.

Trei dintre victime sunt în stare critică. Deflagrația a fost atât de puternică, încât a afectat serios și locuințele de la etajele superioare. Toată clădirea a fost evacuată.

Multă lume se relaxa, în acele clipe, la terasele din zona centrală a orașului. Pompierii au intervenit imediat și au scos oamenii prinși sub dărâmături.

Autoritățile au transmis că, cel mai probabil, explozia s-ar fi produs de la o scurgere de gaze.

