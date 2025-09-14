O brutărie a luat foc în județul Gorj! Pompierii au intervenit cu şase autospeciale

O brutărie din orașul Țicleni, județul Gorj, s-a făcut scrum sâmbătă seară, în urma unui incendiu puternic.

Focul amenința să se extindă la construcțiile din apropiere și exista riscul unei explozii.

„În acest moment intervenim pentru gestionarea unei situații de urgență generată de un incendiu izbucnit la o clădire în care își desfășoară activitatea o brutărie pe raza orașului Țicleni. Intervenim pentru localizarea incendiului cu 6 autospeciale de lucru cu apă și spumă. Incendiul se manifestă violent cu posibilitate de propagare la construcțiile aflate în imediata apropiere”, au transmis reprezentanţii ISU Gorj.

Traficul rutier în zona unde se află clădirea afectată de incendiu a fost restricţionat, pentru a facilita accesul echipajelor de pompieri venite la intervenţie.

Misiunea pompierilor, care au intervenit cu 6 autospeciale, a fost extrem de dificilă. Alimentarea cu gaze a fost oprită în tot orașul, ca măsură de siguranță. Deocamdată nu se știe de la ce a pornit incendiul.

