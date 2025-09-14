Ucraina a atacat cu drone o rafinărie importantă de petrol din Leningrad

Dronele ucrainene au atacat rafinăria de petrol Kirişi din regiunea Leningrad din Rusia în noaptea de sâmbătă spre duminică, a declarat guvernatorul regional Alexander Drozdenko, transmite Kyiv Independent. Totodată, o dronă ucraineană a lovit fabrica Metafrax Chemicals din regiunea Perm Krai din Rusia, sâmbătă seară, a raportat canalul de ştiri al opoziţiei ruse Astra.

Rafinăria Kirişi este una dintre cele mai mari din Rusia şi are o capacitate de procesare de peste 17 milioane de tone de petrol pe an.

Apărarea aeriană rusă a interceptat trei drone în zona Kirişi, a afirmat Drozdenko. Resturile unei drone doborâte s-au prăbuşit pe terenul rafinăriei, provocând un incendiu. Incendiul a fost stins şi nu au existat victime, a declarat Drozdenko.

Imaginile video şi fotografiile realizate de locuitorii din zonă şi publicate de canalul de ştiri al opoziţiei ruse Astra par să arate o explozie puternică şi flăcări care se ridică de la rafinăria Kirişi după atac, scrie Digi24.

Rafinăria Kirişi, cunoscută şi sub numele de Kirishinefteorgsintez sau KINEF, este una dintre cele mai mari două rafinării de petrol din Rusia ca volum, alături de rafinăria de petrol Riazan. Filială a Surgutneftegaz, instalaţia rafinează aproximativ 17,7 milioane de tone metrice pe an (355.000 de barili pe zi) de ţiţei rusesc, reprezentând 6,4% din totalul ţării. Rafinăria este situată la peste 800 de kilometri (497 mile) de graniţa cu Ucraina.

Ucraina încearcă să limiteze sursele Rusiei

Ultimul atac asupra rafinăriei vine la scurt timp după unul dintre cele mai mari atacuri cu drone împotriva regiunii Leningrad din războiul pe scară largă. Dronele Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) au atacat Primorsk, cel mai mare port de încărcare a petrolului din Rusia de la Marea Baltică, în noaptea de 12 septembrie.

După atacul cu drone ucrainene, au izbucnit incendii la una dintre nave şi la o staţie de pompare, forţând suspendarea transporturilor de petrol, a declarat o sursă SBU pentru Kyiv Independent.

Forţele ucrainene au intensificat atacurile asupra industriei petroliere ruse în ultimul an, forţând suspendarea operaţiunilor şi agravând criza naţională de combustibil.

Kievul consideră rafinăriile petroliere ruseşti drept ţinte militare valide, deoarece acestea finanţează şi alimentează maşina de război a Moscovei.

