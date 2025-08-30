Au urcat în avion după ore întregi de așteptare și au aflat, chiar înainte ca aeronava să decoleze, că unul dintre geamuri era spart. Aceasta este pățania pasagerilor unei curse Londra–Bacău.

Oamenii povestesc că au văzut cum geamul e lipit cu bandă adezivă, iar scenele au stârnit panică la bord. Aeronava a ajuns în siguranță la destinație.

„Noi, după ce ne-am urcat în avion, geamul deja era spart. Teoretic ei au aterizat cu geamul spart acolo. Și după, când au făcut verificarea de montare, că toată lumea are siguranțele puse șamd, atunci au văzut că e geamul spart, când eram aproape de pistă, să putem decola. După alte 20 de minute a venit un inginer, bine, o ingineră, cu scotchul, și a lipit geamul. Și a zis că suntem în siguranță de a putea pleca. Nu era niciun scotch special, era un simplu scotch, la 2 lei. Că am văzut că era cu rola de scotch normală, nu avea niciun ceva pe el. Toată lumea s-a temut, vă dați seama, că poate să fie pericol la geamul spart. Zborul a durat 3 ore. De ziceau, măcar, să ne schimbe avionul sau ce să facem? Nu a spus nimeni nimic. Vă dați seama, să zburați și mai ales pasagerul care a fost la geamul respectiv“, a spus un pasager, citat de Digi24.

