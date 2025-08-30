Autoritățile permit revenirea în locuințe la Amara, dar avertizează: aerisiți bine casele!

Locuitorii evacuaţi preventiv din Amara, din zona erupţiei care a produs un incendiu de proporţii, se pot încoarce în locuinţe, dar sunt sfătuiţi să aerisească bine imobilele.

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Ialomiţa a decis că, sâmbătă, începând cu ora 10,00, locuitorii evacuaţi din zonele afectate se pot întoarce la domiciliile lor. De asemenea, operatorii economici care furnizează, energie electrică, apă şi gaz vor relua treptat serviciile, în funcţie de posibilităţile tehnice.

„Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Ialomiţa şi Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale vor constitui o echipă comună de verificare, care va activa timp de o lună în perimetrul afectat, în timp ce Primăria Amara, prin componenta Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă va asigura monitorizarea permanentă până la finalizarea lucrărilor, iar Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Ialomiţa va menţine în permanenţă o autospecială de lucru cu apă şi spumă, dotată cu echipamente pentru măsurarea concentraţiilor de gaze toxice şi substanţe periculoase în atmosferă, cu precizarea că dispozitivul se poate modifica în funcţie de necesitate“, a transmis Prefectura Ialomiţa, într-un comunicat de presă citat de StirileProTV.

În acelaşi context, Poliţia Locală Amara va interveni pentru siguranţa zonei până la revenirea la starea de normalitate.

Autorităţile îndeamnă persoanele care se întorc acasă să aerisească fiecare încăpere pentru a preveni acumularea de gaz.

