Explozie în Amara! O pungă de gaz, descoperită în timpul unor lucrări de forare, a sărit în aer

Deflagrație puternică vineri seară, în localitatea Amara, din Ialomița, după ce gazele naturale, descoperite întâmplător la forarea unui puț, s-au aprins ca o minge de foc. Măsurătorile la fața locului au arătat că nu există substanțe toxice care să pună în pericol populația și forțele de intervenție. Însă pompierii supraveghează în continuare zona.

Vineri seară, autoritățile au evacuat 270 de oameni din casele lor, răspândite pe o rază de 300 de metri. Au fost trimise mesaje Ro-Alert și s-a sistat alimentarea cu energie electrică, gaze naturale și apă. Și traficul a fost oprit.

Pe locul unde s-a făcut forajul, explozia a lăsat un crater uriaș. Iar un jet de apă, gaze toxice şi materiale solide s-a ridicat la zeci de metri.

Gazele emanate din pământ s-au aprins după lăsarea întunericului și au format o minge de foc.

„În seara asta am intrat în casă și auzeam buf, buf și odată mai tare și zic tună și mă sună vecina, ieși Elena afară să vezi ce e acolo și când am ieșit am început să tremur. Flăcări mari și ne este frică să mai stăm dracu în casă”, a spus o localnică, citată de StirileProtv.

Au venit ajutoare și de la București

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, spune că pompierii au primit sprijin și de la București.

„Clar că flacăra nu va fi stinsă la acest moment, o să vedem cât durează, probabil că e o pungă de gaz care va fi la un moment epuizată și se vor lua măsurile după asta pentru închiderea craterului respctiv. Dar la acest moment situația este că pompierii lucrează preventiv și sunt în zona de siguranță, persoanele care sunt acolo sunt în afara unui perimetru de siguranță, iar de la București a fost trimisă și mașina de roboți pentru protejarea caselor care sunt în apropierea flăcării, adică pentru răcirea caselor respective, având în vedere că una din case a început să arate semne, deci fumegând la nivelul acoperișului cu posibilitate să se aprindă“, a spus Raed Arafat.

