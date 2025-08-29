ASF, ANRE şi ANCOM trebuie să reducă indemnizațiile cu 30% și organigrama cu 10% pentru specialiști şi cu 30% pentru posturile suport

Şeful Cancelariei premierului, Mihai Jurca, a declarat vineri, despre pachetul privind reforma autorităţilor de reglementare, că până la finalul lunii octombrie, conducerile ASF, ANRE şi ANCOM va trebui să vină în Parlament cu reducerea organigramei cu 10% pentru posturile de specialitate şi cu 30% pentru posturile suport şi reducerea indemnizaţiilor cu 30%, această propunere urmând a fi făcută până în data de 30 octombrie. În plus, proiectul impune un cuantum de maxim două salarii brute pentru bonusuri, care se vor acorda în situaţia atingerii unor indicatori de performanţă.

Şeful Cancelariei premierului, Mihai Jurca, a prezentat după şedinţa de guvern reforma autorităţilor de reglementare, arătând că această propunere de lege vine să contribuie şi să reducă din inechităţi şi să contribuie la efortul pe care atât companiile cât şi populaţia îl fac în această perioadă.

„Ea vine cu trei propuneri destul de simple. Până la finalul lunii octombrie, conducerile ASF, ANRE şi ANCOM vor trebui să vină în cadrul structurilor parlamentare cu propuneri de reducere a organigramei cu 10% pentru posturile de specialitate şi cu 30% pentru posturile suport din cadrul fiecarei structuri”, a spus Jurca.

Data-limită: 30 octombrie

El a menţionat că analiza o fac aceste autorităţi administrative autonome, pe baza unor criterii clare, care să reducă suprapunerile, să crească eficienţa sau să reducă unele elemente de risipă.

„De asemenea, venim cu o propunere pentru reducerea indemnizaţiilor cu 30% a conducerii acestor structuri şi, de asemenea, cu reducerea indemnizaţiilor şi a salariilor personalului cu 30%. Această propunere va trebui făcută până în data de 30 octombrie”, a mai anunţat Mihai Jurca.

Plafon pentru bonusuri

Şeful Cancelariei a precizat că o ultimă măsură pe care legea o prevede este stabilirea unii cuantum maxim pentru bonusurile pe care conducerile companiilor le puteau oferi.

„Până acum nu exista un plafon şi conducerea acestor companii avea dreptul să propună bonusurile. Noi stabilim astăzi un cuantum de maxim două salarii brute pentru aceste bonusuri şi sigur, ele se vor acorda în situaţia atingerii unor indicatori de performanţă şi în situaţia în care există condiţii bugetare corecte la nivel national”, a explicat Jurca.

Potrivit acestuia, „este un pachet de lege simplu, dar care vine cu nişte propuneri foarte clare de reducere a unor cheltuieli, de reducere a personalului, astfel încât şi aceste structuri să contribuie la efortul general de consolidare fiscală şi de reechilibrare bugetară”.

Citeşte şi: Mehedinți: Polițiștii au confiscat aproape 40.000 de bancnote false puse la vânzare într-un magazin