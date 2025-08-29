Mehedinți: Polițiștii au confiscat aproape 40.000 de bancnote false puse la vânzare într-un magazin

Polițiștii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Mehedinţi au organizat joi și vineri o acțiune pentru prevenirea și combaterea falsului de monedă și au fost supuse verificărilor mai multe unități comerciale, din județul Mehedinţi.

În urma activităților organizate, polițiștii au identificat o societate comercială, din municipiul Drobeta Turnu Severin, care ar fi deținut și oferit spre vânzare bancnote falsificate din categoria celor „cu inscripții suplimentare”, fiind reproduceri ale unor bancnote autentice.

Astfel, au fost descoperite şi ridicate 30.700 de bancnote în euro, cu o valoare nominală de 3.395.000 de euro și 8.800 de bancnote USD, în diferite cupiuri, cu o valoare nominală de 450.000 USD, cu inscripţii suplimentare, reproduceri care puteau fi confundate cu bancnotele autentice.

În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de punerea în circulație de valori falsificate, urmând a fi efectuate cercetări sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Drobeta Turnu Severin.

Poliţia recomandă cetăţenilor să manifeste prudenţă la primirea de bancnote şi să sesizeze de îndată poliţia în cazul în care au intrat în posesia unor bancnote falsificate!

