Doi soți care mergeau la un parastas au murit după ce mașina lor a rămas fără frâne

Doi soţi care mergeau la un parastas au murit, după ce au căzut cu maşina într-o râpă de la 15 metri, pe raza satului ieșean Feredeni.

Victimele aveau 67 de ani și 68 de ani și veniseră din București pentru a participa la un parastas organizat de o rudă, în Feredeni. Tragedia a avut loc cu puțin înainte să ajungă la destinație.

Din primele informații neoficiale, se pare că mașina lor ar fi rămas fără frâne la coborârea unui deal, moment în care șoferul a pierdut controlul, autoturismul ieșind de pe carosabil și prăbușindu-se într-o râpă.

Martorii au sunat imediat la 112, iar la locul solicitării au intervenit forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Târgu Frumos cu sprijinul Serviciului de Ambulanță Iași. Poliţiştii de la Hârlău au au găsit autoturismul răsturnat pe cupolă, iar în interior erau două victime care nu au mai putut fi salvate.

