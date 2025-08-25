Două femei şi un bebeluş, răniţi într-un accident în care a fost implicată o ambulanţă

O ambulanţă aflată în misiune şi un autoturism au fost implicate, luni seară, într-un accident produs la Timişoara. În urma impactului, o femeie din autoturism, asistenta medicală și un băieţel de o lună din ambulanţă au fost răniți.

O femeie, de 30 de ani, care conducea un autoturism pe bulevardul Michelangelo din Timişoara, la intersecţie cu bulevardul Vasile Pârvan a intrat în coliziune cu o ambulanță care se deplasa în regim prioritar.

În urma impactului, conducătoarea auto, asistenta din autospecială şi un băieţel de o lună, care se afla în autospecială, au fost răniţi şi transportaţi la spital.

Poliţiştii au întocmit un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Citește și: Un bărbat beat și-a înjunghiat fiul vitreg în gât