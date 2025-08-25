Un bărbat beat și-a înjunghiat fiul vitreg în gât

Un bărbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce, beat fiind, și-a atacat cu un cuțit fiul vitreg de 14 ani, provocându-i o rană în zona gâtului.

Un bărbat, de 50 de ani, din Arad, a fost arestat preventiv, după ce a tăiat în zona gâtului un copil de 14 ani, fiul iubitei sale, cu care trăia în concubinaj de cinci ani.

În timp ce se aflau în locuința comună din municipiul Arad, pe fondul consumului de alcool și a unor discuții cu băiatul, bărbatul a luat un cuțit din bucătărie și i-a provocat minorului o leziune în zona gâtului.

Agresiune a avut loc vineri noapte, iar sâmbătă s-a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a bărbatului care este cercetat pentru tentativă la omor în modalitatea violență în familie.

Citește și: Mai mulți operatori poștali din Europa vor suspenda temporar expedierile către SUA