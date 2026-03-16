Rugby Europe Championship / România, învinsă la mare luptă de Spania în finala mică

Naționala României a fost învinsă de echipa Spaniei cu scorul de 29-23 (3-11), duminică, în finala mică a Rugby Europe Championship 2026, desfășurată pe Estadio Municipal Butarque din Leganes.

”Stejarii” au făcut o primă repriză bună și a condus cu 11-0, prin lovitura de pedeapsă transformată de Alin Conache (13), eseul reușit de Damian Bonaparte (28) și dropgolul lui Daniel Plai (33).

Luciano Richardis Gutierrez a înscris pentru gazde din lovitură de penalitate (36), dar imediat după pauză Conache a refăcut ecartul (44), tot dintr-o lovitură de pedeapsă.

Spania a dominat autoritar repriza secundă și a înscris patru eseuri, prin Alejandro Laforga Castro (51), Alex Saleta Atorrasagasti (59), Raphael Alexandre Sauveur Nieto (65), Alberto Carmona Molina (70), dintre care primele trei au fost transformate de Richardis.

Pentru România a mai marcat Conache, din trei lovituri de pedeapsă (56, 68, 75).

România a aliniat următorul XV: 1. Alexandru Savin (CS Rapid), 2. Ștefan Buruiană (SC Albi), 3. Gheorghe Gajion (Mont de Marsan), 4. Logan Weidner (CS Rapid), 5. Andrei Mahu (Massy), 6. Matthew Tweddle (CS Rapid), 7. Cristi Boboc (căpitan; CSA Steaua), 8. Nicolaas Immelman (CSM Știința Baia Mare), 9. Alin Conache (CSA Steaua), 10. Daniel Plai (SCM USV Timișoara), 11. Toni Maftei (CS Rapid), 12. Fonovai Tangimana (CS Dinamo), 13. Dylan Schwartz (CS Dinamo), 14. Damian Bonaparte (CSA Steaua), 15. Nicolas Onuțu (CS Annonay).

În semifinale, România a fost întrecută de Georgia, cu 53-30, la Tbilisi, în timp ce Spania a fost învinsă de Portugalia, cu scorul de 26-7, la Lisabona.

