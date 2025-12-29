Gabi Ruse a sărit peste Crăciun și a pornit în aventura australiană: „M-am obișnuit!“

Gabriela Ruse (88 WTA) a plecat pe 25 decembrie seară, în prima zi de Crăciun, alături de mama ei, în Australia, unde se va pregăti pentru primul turneu de Grand Slam al anului 2026, de pe hardul de la Melbourne, Australian Open.

Ruse alături de Jaqueline Cristian (27 de ani, 39 WTA) și Sorana Cîrstea (35 de ani, 43 WTA) sunt cele trei românce aflate pe tabloul principal de la Australian Open, turneu care se desfășoară în perioada 18 ianuarie – 1 februarie.

„Am plecat de la bunicile mele, însă sunt fericită că am reușit să să petrec jumătate de zi alături de ele. Am mâncat de toate, dar am încercat să nu exagerez, pentru că drumul e lung până în Australia, dar m-au răsfățat cu mâncarea noastră tradițională.

M-am obișnuit, e parte din job-ul meu, nu este un sentiment plăcut să pleci de lângă familie mai ales de sărbători, dar sunt bucuroasă să merg în Australia, să să joc din nou acolo și îmi doresc să fac rezultate cât mai bune. Este Australia printre favoritele mele, aș putea spune, îmi place foarte mult în Australia. Este cu adevărat diferit față de toate locurile unde am fost și mă bucur mereu să mă să mă reîntorc acolo“, a declarat Ruse.

Brisbane și Hobart, primele popasuri ale Gabrielei Ruse

Totuși, înainte de marele Grand Slam, românca a ales să evolueze și la Brisbane și Hobart, turnee pentru care și-a „rupt“ din programul cu familia.

„O să joc două turnee înainte de Australian Open, la Brisbane și apoi la Adelaide. E prima dată când am ales să joc două turnee înainte de Australian Open, de obicei jucam doar unul, dar de data asta am zis că mi-aș dori să schimb puțin programul și să fac mai multe meciuri. Ăsta a fost țelul, de a rămâne în top 100, clar este o mare bucurie, am reușit să mă mențin și îmi doresc de acum înainte să ajung cât mai sus“, a spus Gabi Ruse, la plecarea de pe aeroportul Otopeni.

