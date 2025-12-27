Trei românce, direct pe tabloul principal la Australian Open! Cine intră în calificări

Jaqueline Cristian (27 de ani, 39 WTA), Sorana Cîrstea (35 de ani, 43 WTA) și Gabriela Ruse (28 de ani, 88 WTA) sunt cele trei jucătoare din România care vor fi prezente pe tabloul principal de la Australian Open (18 ianuarie – 1 februarie). Miriam Bulgaru (27 de ani, 200 WTA) va intra în calificări (12–18 ianuarie).

Primul turneu de Mare Șlem se apropie, iar organizatorii au publicat listele cu jucătoarele care vor evolua la Melbourne între 12 ianuarie și 1 februarie. România va fi reprezentată de patru jucătoare la această ediție. Miriam Bulgaru este singura tricoloră care s-a înscris în calificări. Pe tabloul principal se regăsesc Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse.

Sorana Cîrstea va juca al optsprezecelea tablou principal la Melbourne, ultimul din cariera sa, românca anunțând că 2026 va fi cel din urmă sezon pentru ea. Cel mai bun rezultat este atingerea optimilor în 2017 și 2022.

Gabriela Ruse, care a făcut un sprint pe final de an pentru a prinde tabloul principal, este pentru a treia oară pe grila de 128, urcând de fiecare dată în turul al doilea.

În 2025, România a avut șase reprezentante, trei în calificări (Anca Todoni, Gabriela Ruse, Miriam Bulgaru) și trei direct pe tabloul principal (Irina Begu, Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea). Anca Todoni și Gabriela Ruse au trecut de calificări și au fost prezente pe tabloul principal.

2026 începe cu turnee la Brisbane și Hobart

Înainte de a juca la primul turneu de Mare Șlem al anului în 2026, româncele sunt prezente și în competițiile premergătoare acestuia.

Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian sunt înscrise la turneul WTA 500 de la Brisbane, între 4–11 ianuarie.

Sezonul 2026 în circuitul WTA debutează pe 2 ianuarie cu United Cup, apoi pe 4 și 5 ianuarie încep turneele de la Brisbane și Auckland (WTA 250), iar în săptămâna următoare, 12–17 ianuarie, vor avea loc cele de la Adelaide (WTA 500) și Hobart (WTA 250).

Citește și: Constantin Din: „Sunt foarte multe lucruri bune care s-au întâmplat în 2025!“



