Ilie Năstase, agresiv? Soția a cerut divorțul care „aruncă în aer“ situația fostului tenismen

Ilie Năstase a primit o lovitură uriașă! Ioana Năstase divorțează de fostul mare tenismen și a depus deja actele la Judecătoria Constanța.

Potrivit cancan.ro, documentul cu numărul 17822/212/2025 de la Judecătoria Constanța marchează startul procedurii de desfacere a căsătoriei dintre Ioana și Ilie Năstase, după 5 ani de căsnicie.

La scurt timp după aflarea veștii, Ioana Năstase a oferit o reacție uluitoare. Aceasta a explicat că motivul pentru care a depus actele de divorț este legat de anumite amenințări primite din partea lui Ilie Năstase! De asemenea, femeia a transmis și că fostul sportiv a avut ieșiri violente, atât fizice cât și verbale, în anumite momente. Totodată, Ioana Năstase a asigurat că, dacă va fi nevoie, va cere și un ordin de protecție împotriva lui Ilie Năstase.

„Mai întâi, am introdus actele de divorț la notar, dar Ilie nu s-a prezentat. De data aceasta le-am depus în instanță, prin avocată. Nu vreau să implic pe nimeni. Decizia mea nu are nicio legătură cu vreo fotografie, la mine nu a existat niciodată sentimentul de gelozie. Problema e alta, e vorba de agresivitatea verbală și fizică, de amenințări.

Nu poți permite la infinit niște lucruri care nu-s demne de o femeie. Am și eu o familie. Au fost mai multe episoade de acest gen. De multe ori nici eu nu-l înțeleg. El pleacă, vine, când vine țipă, urlă. Am evitat să mai merg cu Ilie la evenimente, știam cam ce se întâmplă și ce pățesc. Dacă va fi nevoie, voi cere și ordin de protecție. Nu vreau să-i fac rău, am vrut să fiu discretă. În acești șapte ani chiar mi-am dorit din suflet, am încercat să-l apropii și de Dumnezeu, ca el să se ridice la adevărata lui valoare. Am suferit însă mult”, a spus Ioana Năstase.

Ilie nu recunoaște nimic!

Ilie Năstase a fost întrebat despre cele întâmplate, însă a declarat faptul că nu știe dacă actul depus de Ioana este unul recent.

„Nu știu, întrebați-o pe ea, eu sunt la mare, nu știu nimic. Nu, nu. Noi suntem împreună. (n.r dacă s-au separat). O fi depus, eu nu știu, n-am ideea, a depus în trecut. Nu știu nimic”, a spus fostul tenismen, citat de spynews.ro.

