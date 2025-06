Probleme de sănătate pentru Ozana Barabancea: „Cam nasol, cu Dumnezeu înainte!“

Ozana Barabancea trece prin clipe grele din punct de vedere al sănătății! Vedeta s-a testat pentru COVID-19, iar rezultatul a fost unul pozitiv. Aceasta a simțit nevoia să le transmită fanilor un mesaj și să tragă un semnal de alarmă.

Ozana Barabancea i-a îndemnat pe fani să nu facă greșelile ei și să fie mai atenți atunci când vine vorba despre sănătate. Vedeta susține că ultima perioadă din viața ei a fost una încărcată și lipsită de odihnă, iar acest lucru s-a resimțit asupra sănătății.

„Ce să vezi, surpriza surprizelor, eu, Ozănica păpușica am COVID. M-am testat ieri și iată, de ce nu? Se pare că au și alții. Voce nema, febră nema, saturație 93, cam nasol. În rest, cu Dumnezeu înainte, cu medicație, cu frecții. Asta e. Să mă învăț minte să mai stau și acasă. Ce să muncesc eu 7/7, 12/24, că nu. Hai să ne revenim, să ne mai odihnim. Dacă nu e de voie, e de nevoie. Ceea ce vă mărturisesc e că trebuie să aveți grijă de voi și de sănătate, pentru că eu am nevoie. Toți avem nevoie, dar încep concertele, trebuie să fac față, să fiu și frumoasă, să am și voce. Cu vocea asta cine să cânte? Mama mare. Vă iubesc pe toți, Doamne ajută, sănătate multă”, a spus Ozana Barabancea, pe rețelele de socializare.

