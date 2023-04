Nadal nu poate concura la Madrid Open! Ibericul a făcut anunţul nedorit

Rafael Nadal a anunțat că nu va juca nici la Mutua Madrid Open 2023, deoarece nu s-a recuperat încă după accidentarea la mușchiul psoas. Acesta a punctat că se află într-o situaţie dificilă înainte de startul Roland Garros.

„A trecut ceva timp de când nu am mai comunicat direct cu voi. Au fost câteva săptămâni și luni dificile. După cum știți, am suferit o accidentare majoră în Australia, la mușchiul psoas. Inițial, trebuia să fie o perioadă de recuperare de șase până la opt săptămâni, iar acum suntem la paisprezece. Realitatea este că situația nu este ceea pe care o așteptam. S-au respectat toate indicațiile medicale, dar cumva evoluția nu a fost cea pe care ne-au spus-o inițial și ne aflăm într-o situație dificilă. Săptămânile trec și aveam așteptarea de a putea juca în turneele cele mai importante din cariera mea, cum ar fi Monte Carlo, Barcelona, Madrid, Roma, Roland Garros, iar deocamdată am ratat Monte Carlo și Barcelona. Nu voi putea fi prezent nici la Madrid, din păcate.

„Nu pot să dau termene“

Rana încă nu s-a vindecat și nu pot să-mi dau seama de ce am nevoie pentru a concura. M-am antrenat, dar acum câteva zile am decis să schimbăm puțin cursul, să mai fac un tratament și să vedem dacă lucrurile se îmbunătățesc pentru a încerca să ajung la ceea ce urmează. Nu pot să dau termene, pentru că dacă aș ști v-aș spune, dar nu știu. Așa stau lucrurile acum. O îmbrățișare tuturor și, de îndată ce voi avea vești, vă voi informa. Vă mulțumesc!”, este o parte din mesajul transmis de Rafa.

De la accidentarea suferită în ianuarie, care l-a împiedicat să evolueze în Australia, Rafa Nadal a ratat turnee importante precum Indian Wells și Miami, dar și turnee pe zgură precum Monte Carlo, Barcelona și acum Madrid. Prezența sa la Roma și la Roland Garros este acum sub semnul întrebării.

