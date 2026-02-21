Echipa feminină de handbal SCMU Craiova și-a asigurat un loc în sferturile de finală ale Cupei României după o confruntare extrem de disputată cu CSM Slatina. Oltencele au câștigat cu scorul de 32-30, în urma aruncărilor de la 7 metri. La finalul timpului regulamentar, tabela indica egalitate, 28-28.

Craiova a condus cu două goluri la pauză, scor 14-12, dar în ultimul minut al disputei elevele lui Buceschi s-au văzut nevoite să egaleze. Pavicevic a înscris din extremă stânga pentru 28-28. Slatina a avut 30 de secunde pentru atacul izbăvitor, dar n-a reușit să arunce la poartă, mingea fiind blocată chiar de Alicia Gogîrlă, MVP-ul partidei.

Pavicevic, Blazevic, Gomes da Rocha și Gogîrlă au transformat pentru Craiova la aruncările de la 7 metri. Din tabăra Slatinei au punctat Balsam și Cazanga. Kacsor și Dincă au ratat.

SCMU Craiova: Rajcic, Zoqbi de Paula – Gogîrlă 9, Nikolic 8, Micijevic 4, Iskit 4, Blazevic 2, Mihart 1, Gomes Da Rocha 1, Mozes 1, Hernandez 1, Pavicevic 1, Bojicic, Tudorică, Nosek. Antrenor: Costică Buceschi.

CSM Slatina: Dzhukeva, Nagy – Kacsor 7, Vukcevic 5, Vasiliu 4, Vukajlovic 3, Cazanga 2, Popescu 2, Olaru 2, Matea 2, Dincă 1, Țîrle 1, Balsam 1, Lecu, Corovic. Antrenor: Andrei Popescu.

